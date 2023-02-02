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Коммерсантъ FM
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В ожидании нормальности

Эксперты оценили настроения в обществе перед региональными выборами

В среду Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол, на котором обсуждались некоторые особенности намеченных на осень региональных выборов. Участники дискуссии особо отметили их масштабность и фактическое наложение региональной кампании-2023 на президентскую-2024. Эксперты полагают, что в эпоху неопределенности избиратели, тоскующие по «нормальности» и стремящиеся отвлечься от глобальных и федеральных новостей, станут больше интересоваться вопросами развития своих регионов и городов. В то же время участники мероприятия не исключили внезапного появления ближе к выборам новых факторов, способных скорректировать их прогнозы и повлиять на общую ситуацию в стране.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Открывая круглый стол, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев отметил, что «внутри большого электорального цикла» между двумя президентскими выборами предстоящая кампания — самая насыщенная по числу избираемых губернаторов и депутатов заксобраний: «Что немаловажно, эти субъекты (где проходят выборы.— “Ъ”) электорально очень весомые». Он напомнил, что осенью впервые можно будет понаблюдать за кампаниями в четырех новых субъектах «со всеми особенностями, помноженными на особенности в том числе специальной военной операции и на особенности восприятия формирующейся правовой системы этих регионов».

Научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что где-то региональная кампания будет накладываться на предстоящую в 2024 году президентскую, которая начнется чуть раньше официальных сроков. Впрочем, их смысловые повестки все же будут разными, а региональные выборы будут скорее иметь технологическое значение для президентских как важный замер электоральных настроений, пояснил эксперт. Он предложил посмотреть на единый день голосования-2023 как на одну большую кампанию, которая формирует «контур внутренней политики в информационном и смысловом ключе». Этот «контур», по мнению политолога, также будет сформирован предстоящим посланием президента Федеральному собранию. В целом же, по его оценке, власть сохраняет курс на «нормальность» и стабильность.

Политтехнолог Евгений Минченко отметил, что выборы будут проходить в новую эпоху. «Мы ее называем "эпоха страха" — когда уровень тревог у людей, уровень озабоченности завтрашним днем значительно выше, чем раньше. Это делает их выбор более осознанным и более осторожным»,— пояснил эксперт. По его словам, кандидатам на этих выборах придется искать «новый ключик», которым раньше была «новая искренность», а теперь может стать «циничная откровенность».

Политконсультант Мария Сергеева полагает, что доминирующей темой кампании останется «сплочение вокруг флага», но в то же время на фоне общей тревожности люди стали внимательнее относиться к городской и муниципальной повестке. «Из фокус-групп складывается такое ощущение: лишь бы "не думать о белом слоне", лишь бы не думать о тревоге по поводу завтрашнего дня. Давайте немедленно поговорим о том, как нам обустраивать наши регионы, обсудим все эти программы, давайте говорить о будущем — вот что говорят люди. Есть большой запрос на разговор о будущем»,— разъяснила госпожа Сергеева.

Люди хотят спокойствия, хотят вернуть себе возможность что-то планировать в жизни, согласилась политолог Анна Федорова. По ее мнению, кандидатам на этих выборах придется соблюдать баланс: с одной стороны, им нельзя будет не касаться военно-патриотической тематики, но с другой — им надо работать на успокоение людей и презентацию им какого-то «приятного образа будущего, в котором они наконец отдохнут душой».

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский тоже отметил, что сейчас Россия находится в ситуации «максимальной неопределенности»: «Весна этого года будет важной точкой по смысловой перезагрузке аргументации обеих сторон конфликта. Можно ожидать переосмысления его итогов и того, что будет происходить дальше». Он обратил внимание на три электоральные группы, работа с которыми станет вызовом для власти: женщины (ядро провластного электората), семьи мобилизованных (в том числе раненых и погибших) и ветераны (включая инвалидов). В числе возможных угроз эксперт назвал тревогу и страхи населения, ухудшение экономической ситуации, негативные тренды рейтингов власти, снижение доверия к СМИ, обилие разнонаправленных сил в информационном поле. Но наряду с угрозами есть и «возможности», добавил господин Потуремский: «донбасский консенсус», достаточно стабильная экономическая ситуация, «позитивно оцениваемые населением» действия в рамках СВО, опора на признаваемые результаты. В то же время он согласился, что в условиях СВО у населения возрастает запрос на региональную повестку: «Мы находимся под влиянием фактора страха, когда качество плитки, интервалы движения автобусов приобретают максимальную чувствительность». Поэтому люди хотят от власти развития ключевых отраслей экономики, поддержки материального благополучия, помощи мобилизованным и их семьям, обеспечения эффективного управления, демонстрации «общей судьбы», перечислил эксперт. «Евгений Николаевич (Минченко.— “Ъ”) сказал слово "циничность". Согласен, но я бы говорил о прагматичности и рациональности. Все-таки есть запрос на эмпатию»,— заключил Виктор Потуремский.

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, прокомментировал намерение партий привлекать в качестве кандидатов на выборах участников СВО. По его мнению, партии могут вести такой рекрутинг, но большой вопрос — будет ли на него отзыв «со стороны окопа». Вряд ли участники СВО видят себя сейчас в электоральном ключе, пояснил эксперт: «Потому что люди заняты. Хотя, конечно, какое-то количество из них, кто вернулся в связи с истечением контракта или по каким-то проблемам со здоровьем, примут участие в выборах, и у них будет преимущество. Но это не будет подавляющим трендом». Тенденция на выдвижение таких кандидатов скорее проявится в кампании по выборам в Госдуму в 2026 году, предположил господин Асафов. Он также предупредил, что делать однозначные прогнозы по поводу ситуации накануне и во время выборов сейчас не стоит, так как все мы находимся в мире «колоссальной политической динамики». «Вероятность "черных лебедей", а точнее, "лебедей цвета хаки", которые могут прилететь в этот электоральный период, высока»,— пояснил свою мысль политолог.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова

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