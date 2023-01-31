Юникредит-банк почистил портфель

Юникредит-банк стал первым банком с иностранным капиталом из оставшихся в РФ, чьи финансовые результаты стали известны из общей отчетности материнской группы. Судя по информации итальянской Unicredit, со второго полугодия российский банк начал заметно сокращать объемы бизнеса. У другого крупного европейского игрока на российском рынке, группы Raiffeisen, стратегия иная, отмечают эксперты: Райффайзенбанк скорее пользуется ситуацией для укрепления положения. В целом же задержавшиеся в РФ иностранные игроки занимают выжидательную позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Итальянская Unicredit в 2022 году заметно изменила фокус и размер бизнеса в РФ, следует из раскрытой 31 января финансовой отчетности группы за прошлый год. В частности, по итогам года портфель кредитов и депозитов Юникредит-банка сократился на 44,3% и 17,2% соответственно (до €6,6 млрд и €8,7 млрд).

Наиболее активное сокращение наблюдалось именно в третьем и четвертом кварталах, и списать эти колебания на валютную переоценку, по мнению экспертов, нельзя. За 2022 год курс рубля по отношению к евро вырос на 10%, следует из данных ЦБ. В последнем квартале 2022 года Юникредит-банк также резко сократил прибыль (в 21,5 раза по отношению к предыдущему кварталу, до €16 млн). В итоге совокупный убыток по итогам четырех кварталов составил €220 млн. В то же время чистые процентные и комиссионные доходы выросли на 67% и 18% (до €757 млн и €82 млн).

Основная строка, которая показала стремительный прирост дохода (в 17,2 раза, до €482 млн),— это торговые операции. В данном случае речь может идти об инструментах хеджирования, ПФИ и иных валютных операциях. Доходы от них аномально высоки в отличие от значений, например, 2021 года, когда квартальные доходы не превышали €11 млн.

Как предполагает независимый эксперт Алексей Нечаев, в данном случае доход принесли действия с валютой. Так, поясняет он, клиенты могли совершать в банке конверсионные операции (покупать или продавать валюту) и затем производить платежи, в том числе за рубеж (банк работает со SWIFT в отличие от подсанкционных игроков).

Unicredit объявляла о возможном сворачивании бизнеса в России. Судя по балансу, который раскрыл материнский банк, в РФ бизнес дочерней структуры «уже подгашивается», полагает независимый эксперт Ольга Ульянова: клиенты выводят средства со счетов, а новые не привлекаются.

Аналогичный процесс, скорее всего, идет и в кредитном портфеле, полагает эксперт. Один из возможных вариантов — направлять полученную ликвидность от погашения кредитов на депозитный счет в ЦБ, что позволяет получать небольшой доход, уточняет Алексей Нечаев (6,5–7,5% годовых).

В то же время вторая европейская группа, даже более крупная по присутствию в РФ, Raiffeisen, проводит иную политику. «При текущих ограничениях на продажу иностранных банков Райффайзенбанк получил формальное и вполне уверенное "прикрытие" для того, чтобы спокойно продолжать деятельность в России и получать от нее доход, тогда как Юникредит-банк и прежде не обладал сопоставимой с ним коммерческой хваткой,— полагает госпожа Ульянова.— Исторически Райффайзенбанк был для австрийской группы драйвером прибыльности (15% от активов группы, которые приносили 30% ее доходов), тогда как Юникредит-банк никогда не был ключевым центром доходности для материнской группы».

У работающих в России иностранных банков проявляются «отличия в приоритетах», согласен директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Одни спешно покинули страну с максимальным дисконтом, в то время как большинство игроков с учетом сделанных ранее инвестиций стремятся минимизировать потери от сворачивания или продажи бизнеса». Большая часть финансовых групп из так называемых недружественных юрисдикций, поясняет эксперт, заняли выжидательную позицию — не наращивают свое присутствие в России, не торопятся уходить с убытком, но и не отказываются от переговоров о продаже.

Ольга Шерункова