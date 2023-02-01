Главные новости за 1 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В Сириусе закрылся гостиничный комплекс «Имеретинский». В нем уже перестали обслуживать посетителей и принимать брони. По данным «Ъ-Кубань», из «Имеретинского» уволили 620 человек. Позже стало известно, что «Имеретинский», ранее принадлежавший ООО «РогСибАл», связанного с Олегом Дерипаской, по решению суда обращен в доход Российской Федерации.

В Краснодаре в пятый раз отложили рассмотрение уголовного дела о взятке бывшего вице-мэра Кирилла Мавриди. Почему это произошло – неизвестно.

В Крыму национализируют виллы, фабрики и заводы миллиардеров из недружественных стран.

Президент России Владимир Путин поставил перед Минобороны задачу не допускать обстрелов приграничных российских регионов со стороны Украины. Речь, в том числе идет о Республике Крым.

Под стражу заключены двое подозреваемых в организации убийства сотрудника ФССП России в Анапе. Ранее их называли членами «Профсоюза СССР», которая может иметь отношение к движению «Граждане СССР», признанное экстремистским и запрещенное в России.

В конце недели на территории Краснодарского края и Крыма возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. В связи с этим не исключены подъем уровня воды в реках и подтопление территорий.

В станице Тамань сотрудники полиции задержали троих мужчин за распитие спиртных напитков у мемориала «Вечный огонь». По данным полиции, они вели себя вызывающе и нецензурно ругались.

В Краснодаре 17-летний подросток без водительских прав въехал на автомобиле в припаркованный автобус «ПАЗ».

В Краснодаре 42% опрошенных мужчин заявили, что согласились бы взять отпуск по уходу за ребенком вместо супруги.

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