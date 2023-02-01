В Краснодаре взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены хотели бы 42% работающих мужчин

В Краснодаре 42% работающих мужчин заявили, что согласились бы взять отпуск по уходу за ребенком вместо супруги. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

В прошлом году в каждой шестой компании города в такой отпуск отправились сотрудники-мужчины. Категорически отказались оставить работу вместо жены для ухода за ребенком 33% опрошенных, еще 25% скорее не согласились бы на эти меры.

«Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада», — говорится в исследовании.

Исследователи отмечают, что с 2020 года количество респондентов-мужчин, готовых уйти в декретный отпуск вместо супруги, увеличилось на 4%.

Анастасия Донскова

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