Трое мужчин задержаны за распитие спиртных напитков у Вечного огня в Тамани

В станице Тамань сотрудники полиции задержали троих мужчин за распитие спиртных напитков у мемориала «Вечный огонь». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

О нарушении общественного порядка рассказал полиции очевидец. Мужчины у мемориала вели себя вызывающе и выражались нецензурной бранью.

Прибывшие правоохранители задержали местного жителя и двух приезжих в возрасте от 29 до 42 лет, предположительно находящихся в состоянии опьянения.

В отношении одного из задержанных составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в запрещенных местах). Двое мужчин будут привлечены к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Материалы направлены в суд, за совершение данных правонарушений задержанным грозит штраф до 1,5 тыс. руб. либо арест до 15 суток.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram