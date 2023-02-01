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Путин поставил задачу не допустить обстрелов Крыма со стороны Украины

Президент России Владимир Путин поставил перед Минобороны задачу не допускать обстрелов приграничных российских регионов со стороны Украины. Речь идет о Республике Крым, Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по восстановлению разрушенной жилой инфраструктуры. Стенограмму публикует пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля

«Сегодняшнее совещание предлагаю посвятить очень важному вопросу, а именно поддержке жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов… Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства. Многие люди оказались в сложной ситуации: лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии… Решение этих задач не должно буксовать»,— сказал президент.

Крым и Севастополь регулярно подвергаются атакам беспилотников. Летом прошлого года с помощью маломощного взрывного устройства, прикрепленного к дрону, была совершена атака на штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, в результате которой пострадали пять человек. В августе в Джанкойском районе Крыма на территории военного склада произошло возгорание, из-за которого сдетонировали боеприпасы. В Минобороны РФ причиной ЧП назвали диверсию.

Наталья Решетняк

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