Суд обратил гостиничный комплекс «Имеретинский» в Сириусе в доход РФ

Гостиничный комплекс «Имеретинский», ранее принадлежавший ООО «РогСибАл», по решению суда обращен в доход Российской Федерации. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в администрации федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Там также уточнили, что право собственности на гостиничный комплекс уже зарегистрировано за Российской Федерацией. В связи с этим в настоящее время там проводятся мероприятия по смене собственника. После завершения необходимых процедур планируется, что отель возобновит свою работу.

Предположительно, основанием для обращения гостиничного комплекса в доход государства стало решение Хамовнического районного суда Москвы по иску заместителя Генерального прокурора в интересах Российской Федерации к ООО «РогСибАл», Госкорпорации «ВЭБ.РФ» и Росреестру, вынесенное в сентябре 2022 года. Оно было оставлено без изменения Мосгорсудом в середине декабря. Согласно данным электронной системы судов общей юрисдикции Москвы публикация данных судебных актов запрещена.

Ранее сообщалось, что компания «РогСибАл» является одним из проектов предпринимателя Олега Дерипаски. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», общество зарегистрировано в 2000 году в Москве. Уставный капитал — 717 млн руб. ООО «РогСибАл» полностью принадлежит ООО «Имеретинская Ривьера», которое в свою очередь на 99,9% принадлежит МКАО «Спитзмар Лимитед». Основной вид деятельности «РогСибАл» — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, дополнительный — строительство зданий и портовых сооружений. СМИ писали, что к Олимпиаде в Сочи в 2014 году компания «РогСибАл» построила на берегу Черного моря 2,7 тыс. апартаментов для проживания спортсменов. Сейчас прибрежная олимпийская деревня называется курортным районом «Имеретинский», оператором которого, по данным сайта компании, является ООО «Имеретинская Ривьера».

Утром в среду «Ъ-Кубань» рассказал, что в чат-боте гостиничного комплекса «Имеретинский» в Сириусе появились сообщения том, что он прекратил свою деятельность. О появлении у комплекса нового владельца изданию рассказал один из сотрудников на условиях анонимности. Он сообщил об увольнении 620 сотрудников.

В середине января после апелляционного рассмотрения в силу вступило решение Арбитражного суда Краснодарского края, который удовлетворил иск администрации ФТ Сириус к ООО «РогСибАл» и расторгнул договоры аренды 30 земельных участков общей площадью свыше 13,8 га в грузовом районе порта Сочи. Основанием для расторжения договоров аренды на 49 лет стало установленное судом использование участков не по целевому назначению. Как отмечалось в судебном акте, изначально предусматривалось, что на этих участках будет создана в том числе береговая инфраструктура, причалы и технологическое оборудование грузового морского порта Сочи в устье реки Мзымта с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга, однако этого сделано не было.

Также в начале сентября Арбитражный суд Кубани по иску ФТ Сириус к ООО «Имеретинская Ривьера» (управляет курортным районом «Имеретинский») расторгнул договоры аренды в отношении 14 земельных участков общей площадью 5,2 га и обязал арендатора демонтировать расположенные на участках нестационарные объекты и передать участки властям. Как установил суд, эти участки также предназначались для строительства объектов в рамках олимпийской программы, но сейчас на одном из них расположена часть здания, первый этаж которого используется для стоянки электромобилей и склада, на другом располагаются модульные сооружения, стоянка для транспорта, пляжный инвентарь и даже складируются отходы. Это дело сейчас находится в стадии апелляционного рассмотрения по жалобе лица, ранее не участвовавшего в споре.

В 2020 году «Ъ» сообщал об аналогичном споре, в ходе которого краевой арбитраж удовлетворил требования Росимущества к ООО «Имеретинская Ривьера» о расторжении договоров аренды пяти земельных участков общей площадью 29 га, находящихся в федеральной собственности, также в связи с их использованием не по назначению («строительство олимпийских объектов»). Отменить решение обществу не удалось.

Михаил Волкодав

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