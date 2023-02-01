В Сириусе закрыли отель «Имеретинский»

Гостиничный комплекс «Имеретинский» в Сириусе прекратил свою деятельность. Сообщение об этом поступает пользователям в чат-боте отеля при попытке бронирования.

Бронь проживания также недоступна через сервис-партнер гостиницы Broni.Travel. Постоянные гости комплекса пишут в соцсетях о рассылках с информацией о прекращении деятельности ГК «Имеретинский» с 31 января и отменах бронирования. Гости отеля сообщают о блокировке карт-ключей от номеров.

«У нас новый владелец, ему этот бизнес неинтересен, поэтому с 1 февраля все это закрывается, консервируется, все апартаменты, весь отель четыре звезды больше не работает, и мы все безработные с 1 февраля. Пока это все консервируется, будет такой город мертвых, может быть, они что-то решат. Может быть, госпиталь откроют, были такие слухи, может быть, санаторий, может, ничего не откроют», — цитирует заявление сотрудников отеля BFM.ru.

Работники закрывшегося гостиничного комплекса на условиях анонимности рассказали «Ъ-Кубань», что уволены 620 сотрудников.

«Все было сделано в рамках трудового кодекса. Нам заранее выплатили тройной оклад. К этому нас готовили морально. Сириус обещал, что придет новая организация, с которой мы все подпишем трудовой договор. Но, к сожалению, в последний момент в Сириусе решили этого не делать. Готовится совещание с представителями Сириуса, но никто никаких гарантий не дает. Все ищут новую работу», — сообщает источник.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», осенью 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края по иску ФТ Сириус к ООО «Имеретинская Ривьера» (управляет курортным районом «Имеретинский») постановил расторгнуть договоры аренды 14 земельных участков общей площадью 5,2 га и обязал арендатора демонтировать нестационарные объекты, установленные на спорных землях и передать участки властям.

Подробнее о судебных тяжбах «Имеретинской Ривьеры» — в материале «Ъ-Кубань» «Марина не дошла до порта».

Анастасия Донскова

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