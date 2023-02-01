Жителей Кубани предупреждают о риске ЧС из-за паводков

В конце недели на территории Краснодарского края и Крыма возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Такие данные содержит доклад начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) Максима Бедило.

«В период с 5 по 6 февраля существует риск формирования снегодождевых паводков в Краснодарском крае и Республике Крым»,— говорится в документе.

В связи с этим не исключены подъем уровня воды в реках и подтопления ряда территорий.

Наталья Решетняк

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