Рассмотрение дела о взятке против Кирилла Мавриди отложили в пятый раз

Рассмотрение уголовного дела о взятке (п. «в» ч. ч. 2, 5 ст. 290 УК РФ) в отношении бывшего первого заместителя руководителя департамента строительства Кубани, вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди отложено до 10 февраля. Информация об этом содержится в карточке дела на сайте Первомайского районного суда Краснодара.

Первое заседание по делу должно было состояться 30 декабря 2022 года, но его перенесли на 13 января. Однако назначенное слушание не состоялось из-за «недоставления подсудимого». Последующие судебные заседания отложены по «другим основаниям».

Уголовное дело Кирилла Мавриди направлено в Первомайский суд 13 декабря прошлого года. Согласно обвинительному заключению, подсудимый, являясь сотрудником регионального депстроя, получил взятки от гендиректора подведомственного департаменту юрлица и руководителей коммерческих организаций, которые были подрядчиками по государственным и муниципальным контрактам. Суммы взяток составляли от 100 до 500 тыс. руб. Взамен он должен был обеспечить им беспрепятственное согласование актов выполненных работ. В общей сложности сумма полученных взяток составила 1,6 млн руб.

Кирилл Мавриди с октября 2019 года занимал должность первого замруководителя департамента строительства Краснодарского края. 27 октября 2021 года был назначен вице-мэром Краснодара.

Наталья Решетняк

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