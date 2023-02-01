Двух подозреваемых в организации убийства судебного пристава в Анапе арестовали

Под стражу заключены двое подозреваемых в организации убийства сотрудника ФССП России в Анапе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В отношении одного из четверых членов преступной организации, подозреваемых в организации приготовления к убийству, Анапский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 30 марта. 58-летний мужчина и его защитник просили избрать домашний арест.

В отношении еще одного подозреваемого по уголовному делу суд рассмотрел административный материал по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Находясь в следственном изоляторе 30 января, задержанный высказал негодование по поводу работы государственных органов, используя нецензурную брань. Он называл себя «гражданином СССР» и оскорблял сотрудников полиции.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде ареста на 13 суток.

По данным следствия, правоохранительные органы получили информацию, что четверо членов одной из анапских ОПГ подыскивают киллера для убийства судебного пристава. Согласно бандитскому плану, наемник должен был поджечь дом жертвы. Мотив готовившегося убийства связан с политической и идеологической ненавистью, а также служебной деятельностью.

Тат Гаспарян

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