Подросток без водительских прав врезался на авто в припаркованный автобус в Краснодаре

В Краснодаре 17-летний подросток без водительских прав вечером 31 января въехал на автомобиле в припаркованный ПАЗ. Об этом сообщает отдел пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края.

По предварительной информации, молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ 2107», не справился с управлением из-за высокой скорости движения и допустил столкновение с припаркованным автобусом на улице Красных Партизан. В результате происшествия пострадал 18-летний пассажир легкового авто. Его с травмами доставили в больницу.

«Материалы по данному факту будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к несовершеннолетнему и к его родителям»,— говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции Кубани отметили, что взрослые должны пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль и исключить возможность доступа детей к ключам от автомобилей и мотоциклов.

Анастасия Донскова

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