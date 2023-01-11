Воронежский губернатор предложил главе Подгоренского района поучаствовать в конкурсе на должность главы Рамонского района

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе встречи с главой Подгоренского района Романом Бересневым предложил ему поучаствовать в конкурсе на должность главы пригородного Рамонского района. Об этом сообщили в облправительстве. Губернатор «дал высокую оценку» деятельности господина Береснева на должности главы отдаленного района.

Бывший глава Рамонского района Николай Фролов, покинувший пост в конце 2022 года, накануне стал заместителем руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии — начальником отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира. Он оставил руководство Рамонским районом с 30 декабря. На 30 января 2023 года назначен конкурс по отбору кандидатур на должность главы.

Олег Мухин