Экс-глава района под Воронежем стал заместителем руководителя областного департамента природных ресурсов

Бывший глава Рамонского Района Воронежской области Николай Фролов, покинувший пост в конце 2022 года, стал заместителем руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии – начальником отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира. В новом статусе коллегам господина Фролова сегодня представил вице-премьер правительства Воронежской области Виктор Логвинов.

Николай Фролов оставил руководство пригородным Рамонским районом с 30 декабря. Тогда стало известно, что управленец намерен перейти в исполнительные органы госвласти области, курируемые областным вице-премьером, экс-главой Рамонского района Виктором Логвиновым. Господин Фролов руководил районом с начала 2018 года. На 30 января 2023 года назначен конкурс по отбору кандидатур на должность главы.

Андрей Цветков