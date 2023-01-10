Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-глава района под Воронежем стал заместителем руководителя областного департамента природных ресурсов

Бывший глава Рамонского Района Воронежской области Николай Фролов, покинувший пост в конце 2022 года, стал заместителем руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии – начальником отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира. В новом статусе коллегам господина Фролова сегодня представил вице-премьер правительства Воронежской области Виктор Логвинов.

Николай Фролов оставил руководство пригородным Рамонским районом с 30 декабря. Тогда стало известно, что управленец намерен перейти в исполнительные органы госвласти области, курируемые областным вице-премьером, экс-главой Рамонского района Виктором Логвиновым. Господин Фролов руководил районом с начала 2018 года. На 30 января 2023 года назначен конкурс по отбору кандидатур на должность главы.

Андрей Цветков

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...