Белгородская область получит 9,4 млрд рублей на строительство домов взамен разрушенных ВСУ

Из федерального бюджета Белгородской области планируется направить 9,4 млрд руб. для строительства домов взамен разрушенных при обстрелах с Украины. Об этом стало известно в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС, под председательством президента РФ Владимира Путина. В совещании участвовал и белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, в ходе встречи с президентом 24 января господин Гладков обратился с просьбой о выделении средств из федерального бюджета на строительство новых домов жителям приграничных районов. Из региональной казны уже заново построено 140 домов, восстановлено около 2 тыс., но средств не хватает. Отселенные из приграничья уже почти 11 месяцев проживают в пунктах временного размещения.

«9,4 млрд будут направлены в регион в ближайшее время. Для строительства жилья уже подготовлены участки, на местах обеспечена инженерная и транспортная инфраструктура»,— рассказали в правительстве региона.

О чем Вячеслав Гладков рассказывал Владимиру Путину в ходе личной встречи — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин