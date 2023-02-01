На расселение «Красного просвещенца» потребуется 1 млрд рублей

Расходы потенциального инвестора на расселение квартала «Красный просвещенец» в центре Нижнего Новгорода могут составить около 1 млрд руб. при реализации программы комплексного развития территории (КРТ). Об этом заявил замминистра градостроительной деятельности региона Иван Каргин на общем собрании собственников жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, в случае, если жители одобрят мастер-план проекта, областное правительство на конкурсной основе выберет компанию-застройщика. Сам квартал предлагается полностью снести и построить на месте старых двухэтажных домов несколько многоэтажек с жилыми и коммерческими помещениями, паркингом, детским садом и благоустроенными дворами. В общей сложности вместо «Красного просвещенца» должно появиться не менее 48 тыс. кв. метров жилья.

Квартал «Красный просвещенец» построен в 1927-1928 годах, часть сохранившихся деревянных домов считается образцами советского конструктивизма. Квартал должен был стать пилотным проектом программы КРТ, но идея затормозилась из-за нежелания части жителей переезжать. Они предлагают сохранить квартал в виде исторической территории. Другая часть жителей поддерживает КРТ и хочет переехать из старых домов в новые квартиры.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Голосование со многими неизвестными».

Андрей Репин