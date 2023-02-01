На расселение «Красного просвещенца» потребуется 1 млрд рублей

Расходы потенциального инвестора на расселение квартала «Красный просвещенец» в центре Нижнего Новгорода могут составить около 1 млрд руб. при реализации программы комплексного развития территории (КРТ). Об этом заявил замминистра градостроительной деятельности региона Иван Каргин на общем собрании собственников жилья.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По его словам, в случае, если жители одобрят мастер-план проекта, областное правительство на конкурсной основе выберет компанию-застройщика. Сам квартал предлагается полностью снести и построить на месте старых двухэтажных домов несколько многоэтажек с жилыми и коммерческими помещениями, паркингом, детским садом и благоустроенными дворами. В общей сложности вместо «Красного просвещенца» должно появиться не менее 48 тыс. кв. метров жилья.
Квартал «Красный просвещенец» построен в 1927-1928 годах, часть сохранившихся деревянных домов считается образцами советского конструктивизма. Квартал должен был стать пилотным проектом программы КРТ, но идея затормозилась из-за нежелания части жителей переезжать. Они предлагают сохранить квартал в виде исторической территории. Другая часть жителей поддерживает КРТ и хочет переехать из старых домов в новые квартиры.
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