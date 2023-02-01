Президенты Сербии и Болгарии запустили строительство газопровода для поставок не из России

В Болгарии начали строительство газопровода в Сербию, задуманного для диверсификации поставок в связи со снижением импорта газа из России. Его общая протяженность — 170 км. Проект запустили президенты Сербии и Болгарии Александр Вучич и Румен Радев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич (слева) и Румен Радев открывают строительство газопровода

Фото: Stoyan Nenov, Reuters Александр Вучич (слева) и Румен Радев открывают строительство газопровода

Фото: Stoyan Nenov, Reuters

Строительство газопровода Ниш—Димитровград началось в населенном пункте Костинброд близ Софии. На болгарской территории проложат 62 км газопровода, на сербской — 109 км. Его мощность превысит 1,8 млрд куб. м газа в год. Инвестиции Сербии оценивались в €90 млн, из которых €49,6 млн предоставляет Евросоюз (ЕС), еще €25 млн выделил в кредит Европейский инвестиционный банк.

Церемонию также посетили глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре и члены правительств двух стран. Господин Вучич выразил надежду, что до конца 2023 года поставки по газопроводу пойдут не только для Сербии и Болгарии, но и всех стран региона.

«Мы радовались, что первый раз от Европы получили больше денег: €49 млн грант и еще €25 млн финансирует Европейский инвестиционный банк. И тут говорят: болгарам €218 млн! Мы столько, Румен, не можем и мечтать получить на энергетическую инфраструктуру. Может быть, однажды найдется и для нас, сербов»,— сказал господин Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Действующий договор Сербии с «Газпромом» истекает 31 мая. В рамках него согласованы поставки 6 млн куб. м газа в сутки по $270 за 1 тыс. куб. м. Власти Сербии рассчитывают заключить следующий контракт на десять лет. Также они планируют с сентября начать получать сжиженный природный газ из Греции и природный газ из Азербайджана, чтобы перестать быть зависимыми от российского газа.

Об отношениях России и Сербии — в материале «Ъ» «Сербию поставили к стенке».

Лаура Кеффер