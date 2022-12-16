Сербия хочет перестать быть зависимой от российского газа

Сербия намерена значительно расширить свою газопроводную инфраструктуру в ближайшие годы, чтобы перестать практически полностью зависеть от российского газа. Об этом в интервью Bloomberg заявила министр горного дела и энергетики страны Дубравка Негре.

«У нас недостаточно собственных ресурсов, по крайней мере, когда речь заходит о газе. Но все, что сможет снизить нашу зависимость от России в газовом сегменте, важно для нас»,— заявила госпожа Негре. Министр уточнила, что речь идет о проектах на «сотни миллионов евро», которые должны обеспечить поставки газа, например из Азербайджана.

В настоящее время Сербия строит трансграничный газопровод с Болгарией, который должен быть готов уже в следующем году, а также рассматривает возможность проведения нитей газопровода в Албанию и Северную Македонию.

При этом министр отметила, что Сербия по-прежнему останется тесно связана с Россией в сфере поставок газа, в частности с «Газпромом». Российская компания поставляет сейчас газ в страну по ценам ниже рыночных, отмечает агентство. Кроме того, подразделение «Газпрома» является совладельцем сербского газохранилища «Банатский двор», а «Газпром нефть» управляет единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом.

Ранее сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не присоединится к санкциям против России, пока ее собственные интересы не окажутся под угрозой.

Кирилл Сарханянц