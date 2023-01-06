Подоляк: Нетаньяху может быть эффективным посредником между РФ и Украиной

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может быть посредником в российско-украинском конфликте. Господин Подоляк объяснил это тем, что господин Нетаньяху имеет представление о современных войнах и понимает роль посредника.

«У меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что представляют собой современные войны и в чем заключается суть посредничества в таких условиях»,— сказал господин Подоляк телеканалу i24.

Биньямин Нетаньяху вновь возглавил правительство Израиля в конце 2022 года. Иерусалим продолжает оказывать гуманитарную поддержку Киеву, но не поставляет вооружение.

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Накануне, 5 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником в урегулировании конфликта Киева и Москвы.

О попытках урегулирования со стороны Турции — в материале «Ъ» «Незаменимый Реджеп».

Леонид Уварчев