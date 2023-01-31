Для музея PERMM разработают концепцию выставочного пространства в автосалоне «Телта-МБ»

Музей современного искусства PERMM объявил закупку на разработку концепции нового выставочного пространства в автоцентре Mercedes-Benz по ул. Крисанова, 4. Согласно электронной документации на сайте закупок, победитель торгов должен разработать для музея PERMM визуализацию решений по перепланировке здания автоцентра для размещения выставочных площадей. Начальная стоимость контракта составляет 472 тыс. руб. Прием предложений от участников закупки уже завершен, сведений о победителе конкурса не указано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Подрядчик должен иметь положительный опыт выполнения аналогичных работ. Разработать концепцию необходимо в течение 40 рабочих дней. При разработке концепции следует сохранить все элементы несущих конструкций здания, предусмотреть устройство стен, пригодных для монтажа предметов искусства. Поверхности стен здания должны быть пригодны для многократного перекрашивания. В здании надо предусмотреть зону гардеробной, использование существующей зоны пищеблока с оптимизацией для нужд музейного кафетерия. От подрядчика ждут визуализацию интерьерных решений залов, санузлов, кафе, а также визуализацию архитектурных решений и благоустройства участка.

Как сообщила «РБК-Пермь» руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, «музей никуда не переезжает, а просто делает проект».

Сейчас музей современного искусства PERMM располагается в торговом центре компании «Сатурн-Р» на бульваре Гагарина, 24, с 2013 года. Предполагалось, что музей будет находиться здесь временно, до окончания реконструкции здания бывшего речного вокзала, которое PERMM занимал ранее. Однако в 2017 году краевые власти передали здание речного вокзала под мультимедийную патриотическую выставку «Россия — моя история». Ранее сообщалось о планах владельца здания поднять арендную плату за помещение на бульваре Гагарина, 24.