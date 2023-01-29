Эрдоган предупредил Швецию о «шокирующем» решении по членству Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Швецию, что Анкара может дать другой ответ Финляндии по вопросу вступления в НАТО. Это «другое заявление» по членству Финляндии в альянсе может «шокировать» Швецию, отметил господин Эрдоган.

Отвечая на вопрос о процессе вступления Швеции в НАТО, президент на встрече с молодежью в Биледжике заявил: «Мы можем дать другое сообщение в отношении Финляндии, Швеция будет в шоке» (цитата по SonDakika).

После акций с сожжением Корана, которые организовал датско-шведский политик Расмус Палудан, процесс вступления Швеции в НАТО был приостановлен. Эта страна подала заявку на вступление в альянс одновременно с Финляндией после начала военной операции, причем в Хельсинки обещали войти в НАТО «рука об руку» вместе со Стокгольмом.

Для вступления в НАТО необходимо согласие всех стран—участников альянса.

О последствиях акций читайте в публикации «Ъ» «Султан грозить уж будет шведам».

Мария Федотова