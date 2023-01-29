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Коммерсантъ FM
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МИД РФ подтвердил отказ от консультаций с Японией по промыслу у Южных Курил

Министерство иностранных дел России проинформировало Японию, что не может согласовать межправительственные консультации по промыслу морских ресурсов в районе южных Курильских островов. Ведомство объяснило это предпринятыми Токио «антироссийскими мерами, которые идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства». Япония ранее заявляла, что будет добиваться продолжения консультаций.

«Категорически не приемлем какие-либо "протесты" японской стороны в связи с нашим решением. Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений»,— сообщил МИД РФ «РИА Новости». Ведомство не видит у Японии желания к возобновлению диалога.

Москва считает, что отношения между странами стали стремительно деградировать с начала военной операции на Украине. По данным МИД РФ, правительство Фумио Кисиды ввело 15 пакетов персональных и секторальных санкций и порой «бежит впереди паровоза», опережая санкционные инициативы союзников. Токио отменил для РФ режим наиболее благоприятствуемой нации и выслала группу дипломатов.

Россия в марте 2022 года на фоне введения санкций со стороны Японии отказалась от переговоров по мирному договору. Она также прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности.

Подробнее — в материале «Ъ» «В эту ночь лишились самураи».

Леонид Уварчев

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