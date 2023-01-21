Япония продолжит добиваться обсуждения с Россией условий промысла у Курил

Россия отказала Японии в консультациях по промыслу у Курил, сообщило «РИА Новости» японское диппредставительство в Москве. 19 января Москва заявила, что не может согласовать сроки для обсуждения, Токио от переговоров по этому вопросу не отказывается.

Речь идет об исполнении договора 1998 года, согласно которому у берегов Курил развивался промысел. По данным Kyodo, Россия отказалась обсуждать условия промысла впервые за 22 года.

Япония начала вводить санкции против России из-за военной операции, в сентябре они были расширены. Москва в марте в ответ «недружественные шаги Токио» отказалась среди прочего от обсуждения хозяйственной деятельности на Курилах.

Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, которые после войны были включены в состав СССР.

Мария Федотова