Умные колонки вышли в тренд

Россияне стали активнее покупать умные колонки. Продажи этих устройств за год выросли более чем вдвое. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров. Лидируют на рынке колонки от «Яндекса». В тройке оказались гаджеты с голосовыми помощниками от VK и «Сбера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С чем связан рост спроса? По словам главы компании «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, причина в том, что производители сделали ставку бюджетные линейки устройств: «Тренд, в этом году существенно ускорился в результате активной работы в первую очередь "Яндекса" — на его умные колонки сейчас приходится порядка 90% рынка. И, помимо продажи непосредственно в розничных торговых объектах, они реализовали очень эффективную схему рассрочки с пакетом "Плюс".

Это очень эффективное решение, и в сочетании с выпуском "Станции Мини", которая находится в существенно более низком ценовом сегменте, обеспечило взрывной рост продаж. В 2023 году мы ожидаем, что продажи могут вырасти до 4-4,5 млн. Средняя цена снизилась и составляет порядка 8 тыс. руб. Но это связано с тем, что появился целый ряд устройств в более низком ценовом сегменте. Из-за этого удалось простимулировать спрос, сделать колонку более доступной».

Рост спроса на умные колонки зафиксировали и маркетплейсы. Так, пользователи сервиса Ozon купили в 2022 году в два раза больше таких гаджетов, чем в 2021-м. На «Яндекс Маркете» в денежном выражении продажи выросли в четыре. Интерес в России растет не только к колонкам с голосовыми помощниками, но и к другим умным устройствам, отмечает хайтек-обозреватель “Ъ FM” Александр Леви: «Нужно определиться, что считать умными устройствами. Для телевизоров, например, это возможность устанавливать сторонние приложения. В эту категорию входят датчики движения, лампочки, датчики открывания двери, термометры.

Умная колонка — это самый простой и один из самых доступных в соотношении с высокой функциональностью гаджет, позволяющий зайти в мир умных устройств. Умный дом — это на самом деле целый комплекс. Безусловно, российские компании, которые занимаются разработкой голосовых ассистентов, разрабатывают не только для того, чтобы использовать их в умных колонках, но и для того, чтобы активно и всесторонне внедрять свою экосистему. Для "Сбера" это, конечно, в первую очередь банковская история. Для "ВКонтакте" — это всевозможные инструменты для социальных сетей, как и для "Яндекса". Они интегрируют их в любые свои продукты, в доставку.

Интеграция голосовых ассистентов на практике будет реализована настолько глубоко, насколько сами пользователи это позволят или захотят. Это зависит, скорее, от вендоров, насколько широкий спектр услуг они смогут предоставить. Пока динамика по продажам растущая, но в какой-то момент рынок насытится. Если вендоры ничего нового не придумают в плане каких-то функциональных возможностей устройств, то, конечно, темпы эти будут проседать».

В «Яндексе» также заявили, что темпы продаж умных колонок в будущем по мере насыщения рынка вероятно снизятся. Но есть и другие факторы, которые могут сказаться на спросе. Например, утечки данных, говорит генеральный директор компании «Киберполигон» Лука Сафонов: «Первый риск, с которым можно столкнуться при хранении данных поисковых запросов на зарубежных серверах, теоретический доступ иностранных спецслужб к этим данным.

Это касается колонок Apple, Google. "Алисы", "Маруси" — эти колонки сделаны для большинства пользователей, которые с вопросами безопасности никак не сталкиваются.

Например, если в прямом эфире я скажу — "Алиса, включи Bluetooth" — у многих слушателей, соответственно, эти колонки перейдут в режим сопряжения Bluetooth. И теперь с ними можно в течение 15 минут подключиться с любого телефона или устройства и включить музыку либо отправить голосовое сообщение. Эти колонки имеют одно унифицированное имя. При этом новые поколения колонок уже начинают более или менее определять, хозяин это ли нет. Но старые поколения, к сожалению, не умеют. За рубежом были точечные взломы. Все, что передается и анализируется, может куда-то попасть, и если колонка связана с умным домом, то здесь векторов гораздо больше».

Разработчики умных колонок продолжают расширять набор функций. Пользователи двух VK «Капсул Мини» с октября могут объединять их в стереопару с помощью голосового помощника «Маруся». А «Яндекс» запустил опцию радионяни. Она позволяет передавать звук между колонками, находящимися в разных комнатах.

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Анна Маргулис