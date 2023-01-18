Apple представила новое поколение колонки HomePod

Компания Apple официально показала умную колонку HomePod нового поколения, которая получила улучшенное звучание и расширенные возможности. Она уже доступна для заказа. Стоимость колонки, предложенной в черном и белом цветах, составляет $299.

Колонка получила новые динамики, которые работают в сочетании с системой распознавания положения устройства. HomePod анализирует отражение звука от близлежащих поверхностей, чтобы определить, находится колонка вплотную к стене или на каком-то расстоянии от нее, а затем адаптирует звук в режиме реального времени с учетом своего расположения.

Новая HomePod может работать в стереопаре с другой колонкой (включая HomePod Mini), кроме того, поддерживается подключение к телеприставке Apple TV 4K и смартфонам iPhone. Заявлены работа с голосовым ассистентом Siri, интеграция в систему умного дома, включая устройства с поддержкой нового стандарта Matter.

Максим Вершинин