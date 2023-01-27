Матч полуфинала турнира Australian Open между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и американцем Томми Полом завершился победой Джоковича в трех сетах (7:5, 6:1, 6:2). В финале он сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Loren Elliott, Reuters Новак Джокович

Фото: Loren Elliott, Reuters

Игра длилась 2 часа 21 минуту. Новак Джокович вышел в финал Australian Open в десятый раз. Это 27-я победа Джоковича на открытых чемпионатах Австралии подряд.

Победитель финального матча, который пройдет 29 января, станет первой ракеткой мира.

Андрей Сапожников