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Джокович вышел в финал Australian Open

Матч полуфинала турнира Australian Open между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и американцем Томми Полом завершился победой Джоковича в трех сетах (7:5, 6:1, 6:2). В финале он сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Loren Elliott, Reuters

Новак Джокович

Фото: Loren Elliott, Reuters

Игра длилась 2 часа 21 минуту. Новак Джокович вышел в финал Australian Open в десятый раз. Это 27-я победа Джоковича на открытых чемпионатах Австралии подряд.

Победитель финального матча, который пройдет 29 января, станет первой ракеткой мира.

Андрей Сапожников

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