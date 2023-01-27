«Санкционные списки прирастают известными именами»

США представили новый пакет антироссийских санкций. В расширенный список попали, в частности, вице-премьер Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, ряд крупных бизнесменов и чиновников. Одновременно ЧВК «Вагнер» объявлена транснациональной криминальной организацией. Между тем замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о готовности Вашингтона смягчить ограничительные меры в обмен на вывод российских войск из Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ожидает появления новых черных списков и расширения санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Минфин США вводит санкции против компаний и лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» и лично с ее основателем Евгением Пригожиным. Кроме того, эта частная военная компания объявлена транснациональной криминальной организацией. Америка обещает серьезно ею заниматься. Впрочем, идем дальше.

Также под ограничительные меры попали вице-премьер Денис Мантуров, глава, а по республиканскому законодательству президент Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина, член совета директоров «Норникеля» Сергей Батехин, основатель Yota Сергей Адоньев с сыновьями Филиппом и Лукой. И, наконец, владелец концерна «Калашников» Алан Лушников.

Это лишь малая часть весьма обширного списка. Тем не менее остановимся на последних двух фамилиях, которые, как это может показаться, представляют определенный интерес. Сергей Николаевич Адоньев: уроженец Львова, 114-я позиция в российском списке Forbes 2020 года; меценат, благотворитель, был ключевым спонсором президентской кампании Ксении Собчак, помогал «Новой газете». Правда, был и не очень приятный момент в его биографии, а именно уголовное дело о поставках в Казахстан кубинского сахара. В Америке он подвергался преследованиям, был экстрадирован, да еще и Болгария вдобавок лишила его гражданства. Но в целом, как говорится, большой бизнесмен.

В случае с Аланом Лушниковым все вроде бы скромнее, но история его успеха весьма интересная. Дело в том, что, сделав карьеру на госслужбе, уже бывший замминистра транспорта приобрел 75% минус одна акция указанного выше концерна «Калашников». До него этим пакетом владел нынешний замминистра обороны Алексей Криворучко, который, собственно, их ему и продал. Он тоже, кстати, находится под санкциями. Вроде бы сумма сделки составила 1 млрд руб. Много было по этому поводу разговоров и разных комментариев.

В целом, как мы видим, меценатство, спонсирование либералов, прогрессивные высказывания не спасают от западных санкций. И когда чиновники становятся бизнесменами, это тоже не очень помогает, равно как и утверждения о том, что предпринимательское сообщество у нас полностью отделено от государства. На Западе почему-то этому не верят. Можно предположить, что российский бизнес будет меняться в перспективе. Вопрос, конечно, в какую сторону.

Впрочем, это все теория. Заметно, что в американских Минфине и Минюсте кипит большая работа: списки множатся, расширяются, прирастают новыми известными именами. Так что впору спросить: а кто-нибудь из российских крупных бизнесменов в принципе сможет избежать санкций? Да, если они понадобятся западному миру в рамках, скажем, зерновой сделки, или, например, олигархи или приравненные к ним категории попробуют прослыть миротворцами. Еще можно судиться. Много есть разных способов.

Между тем известная в России замглавы Госдепа Виктория Нуланд пообещала санкции как минимум ослабить, естественно, в обмен на уступки по Украине. А так, видимо, следует ждать следующих пакетов и новых ограничительных мер.

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