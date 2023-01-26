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Общественная палата Новосибирской области выступила за упразднение прямых выборов мэра

Общественная палата Новосибирской области выступила за отмену прямых выборов мэра, рассказала «Ъ-Сибирь» председатель Общественной палаты региона Галина Гриднева.

Совет палаты поддержал инициативу и направил запрос в заксобрание области.

Ранее глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не видит препятствий для обсуждаемой в регионе отмены прямых выборов мэра Новосибирска. «Я отношусь к отмене как к возможной. Она возможна. Никаких препятствий не вижу»,– сказал он.

В 2022 году были отменены прямые выборы мэра Томска. Новосибирск остается последним крупным городом Сибири, главу которого по-прежнему выбирают жители. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть занимает этот пост второй срок подряд. В последний раз он был избран на прямых выборах в 2019 году, тогда его поддержали 50,25% горожан.

На данный момент в Сибири также сохранились прямые выборы в Абакане (Хакасия).

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Лолита Белова

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