Главные новости к утру 26 января

Новый посол США в России Линн Трейси прилетела в Москву. Дипмиссия выложила фотографию, где она стоит на фоне одного из московских аэропортов. Госпожа Трейси стала первой в истории женщиной на этом посту.

Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram (входят в Meta Platforms Inc, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) восстановят спустя два года блокировки. В Meta пришли к выводу, что общественность «должна иметь возможность слышать, что говорят политики».

К планам передать Украине танки Leopard присоединились Португалия и Канада. В португальском МИДе отметили, что транспортировка тяжелой техники на Украину может занять два-три месяца.

В ряде регионов Украины в ночь на 26 января была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве. СМИ сообщали о прилетах боевых дронов. Взрывы слышались в Днепре, Запорожье, Вильнянске и Херсоне.

По данным «Ъ», рекрутинговые порталы отмечают рост количества вакансий для IT-специалистов. Их число за неполный январь 2023 года составило 58,7 тыс., что на 63% больше год к году. Рост количества вакансий начался с ноября. Специалисты hh.ru объясняют ситуацию восстановлением спроса на специалистов после того, как «появилась определенность с IT-проектами на 2023 год».

Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг рассказал, как общался с Владимиром Путиным в Москве. Он пытался выяснить у него цели военной операции на Украине. На вопрос о том, чего конкретно российский президент хочет, господин Путин ответил, что это государственная тайна.

«Ъ» выяснил, что в параллельный импорт алкогольных брендов, поставки которых приостановили производители, включаются ведущие российские дистрибуторы. Beluga Group может начать продажу ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker. Параллельный импорт уже используют или планируют несколько крупных алкогольных дистрибуторов, среди которых АСТ и Luding Group.

В 2022 году оцифровка документов принесла участникам этого рынка в России 6,4 млрд руб., и они ждут роста на 10–30% в 2023 году. В Smart Engines говорят об увеличении на 20–30%, в компании «Биорг» — на 15–20%. Аналитики отмечают, что до 2022 года 20% рынка занимали иностранные игроки и пока их доля существенно не снижается. Подробнее