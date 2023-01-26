СМИ сообщают о взрывах в нескольких областях Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что ПВО работает по воздушным целям в нескольких регионах страны. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, включая Одесскую, Полтавскую и Харьковскую. Противовоздушная оборона также работает в Херсонской и Запорожской областях. Издание «Страна.ua» сообщает о взрывах в Днепре, Запорожье, Вильнянске и Херсоне.

Харьковский губернатор Олег Синегубов предупреждает о ракетной опасности. О беспилотниках и ракетах также заявил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

«Воздушная тревога! Вся область. Говорят, что ракеты тоже будут»,— написал в своем Telegram губернатор Николаевской области Виталий Ким.

По данным СМИ, в Днепре зафиксирован прилет. В сети распространяют фото пожара и дыма после него.

22 января воздушную тревогу объявляли в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, а также Черниговской областях Украины.

14 января российская армия нанесла ракетные удары по территории Украины, в том числе по Днепру. Вечером того же дня стало известно о разрушении подъезда девятиэтажного жилого дома в Днепре. После разбора завалов областные власти сообщили о гибели более 40 человек (среди них шестеро детей) и 80 раненых.

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Дарья Эрозбек