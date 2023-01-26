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Коммерсантъ FM
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Воздушная тревога объявлена в Киеве

В Киевской областной военной администрации сообщили об угрозе воздушной атаки. В центре украинской столицы объявлена воздушная тревога. Также воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

СМИ сообщают о прилетах боевых дронов. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Вечером 25 января сообщалось о взрывах в Днепре, Запорожье, Вильнянске и Херсоне. Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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