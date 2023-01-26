Кредиты заняли оборону

Статистика Банка России о кредитовании малого и среднего бизнеса отчасти подтвердила «мобилизационный» спад в выдаче займов предпринимателям в ноябре. Ранее собеседники “Ъ” рассказывали о росте отказов в получении кредитов из-за так называемых мобилизационных рисков. Они связаны в том числе и с тем, что в случае гибели мобилизованного его долги по кредитам, согласно решению правительства, надлежит списывать за счет банков. С завершением мобилизации ситуация с доступностью заемного финансирования стала выглядеть несколько иначе — сейчас МСП-заемщики часто сами не «выбирают» уже оформленные кредиты, опасаясь, что не смогут их обслуживать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Объем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в ноябре снизился на 13% по сравнению с октябрем и составил 962 млрд руб., сообщил ЦБ. В годовом выражении объем кредитов в ноябре незначительно вырос — на 2,6%, но эта позитивная динамика может объясняться «эффектом базы» (в ноябре 2021-го в стране действовал последний ковидный локдаун).

Ноябрьский провал в кредитовании МСП частично подтверждает данные о росте отказов в выдаче займов некрупному бизнесу в начале частичной мобилизации. Как сообщали собеседники “Ъ” в банках, требования к заемщикам призывного возраста тогда были ужесточены. Средний размер займа в ноябре упал до 4,7 млн руб. с 5,9 млн руб. в октябре. При этом число МСП, получивших кредиты, выросло со 166,7 тыс. до 181,1 тыс. Такая разнонаправленная динамика может объясняться стремлением банков к диверсификации рисков.

Банки в период мобилизации стали чаще отказывать гражданам, поскольку в любой момент абсолютно надежный кредит мог стать рискованным в случае призыва заемщика. Представители деловых объединений осенью предупреждали о высоких рисках закрытия микропредприятий, у которых почти все процессы, как правило, завязаны на собственнике бизнеса.

Правительство, напомним, в рамках пакета помощи бизнесу предусмотрело для МСП кредитные каникулы, в случае же гибели мобилизованного или получения им инвалидности первой группы долги заемщика (а также его семьи) обещано списывать за счет банков. По оценкам ЦБ, банки могут потерять на этом не более 2% прибыли, эксперты оценивали, что в зоне риска могут оказаться кредиты на триллионы рублей (см. “Ъ” от 27 сентября).

Сейчас мнения собеседников “Ъ” о причинах спада кредитной активности в ноябре разделились. Член президиума «Опоры России» Павел Самиев считает, что динамика не так однозначна. «Хотя уровень одобрения заявок на кредиты снижался, а в октябре—ноябре банки по инерции все еще выдавали займы МСП по уже одобренным заявкам, говорить о торможении не совсем корректно. И объем выдач, и кредитный портфель выросли в ноябре по сравнению с 2021 годом, кроме того, в октябре были зафиксированы почти рекордные выдачи — 1,1 трлн руб.»,— говорит эксперт.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал согласен с предположением, что мобилизация повлияла на доступность займов для МСП. «Банки стали не просто проявлять осторожность, но и вводить ограничения на выдачу кредитов из-за обязанности списания таких долгов при негативном исходе»,— отмечает он. По его словам, в январе проблема стала выглядеть несколько иначе: заемщики сами не «выбирают» подписанные и оформленные кредиты. Они опасаются, что не смогут их обслуживать: часть — из-за того, что поставщики не рассчитаются с ними по выполненным контрактам, другие — из-за того, что не смогут выполнить контракты из-за срыва поставок сырья и комплектующих. При этом часть предпринимателей — те, что работают по контрактам с государством (в том числе военным), в кредитах не нуждаются. «В результате получается, что ликвидность есть, а выдавать кредиты некому. Заемщики опасаются, что не смогут рассчитаться и испортят кредитную историю, банки не хотят накопления плохих долгов»,— констатирует Павел Сигал.

Диана Галиева