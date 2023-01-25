Минфин проявил постоянство купона

Минфин упорствует, размещая облигации с постоянным купоном, который не очень любят банкиры. При этом жестко отсекает заявки с повышенной доходностью. По итогам последних двух аукционов министерство привлекло в бюджет 62,1 млрд руб., что на 45 млрд руб. меньше, чем неделей ранее (см. “Ъ” от 19 января). Во втором полугодии вместе с сезонным ростом расходов министерство может вернуться к прежней тактике заимствований — с более высокими премиями по доходности и размещением ОФЗ с плавающей ставкой, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Минфин настойчиво продолжает размещать ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), которые основные участники рынка — банки — покупают неохотно. В среду, 25 января, министерство предложило инвесторам два выпуска гособлигаций с погашением в августе 2029 года и в июле 2036 года. С учетом большого объема погашения госбумаг в этот день (на 150 млрд руб.) участники рынка ожидали, что со спросом проблем не будет, как минимум средства пойдут на покупку семилетних облигаций.

Впрочем, вопреки ожиданиям, спрос на новый выпуск ОФЗ-ПД составил только 65,4 млрд руб., что сопоставимо с предыдущими аукционами. При этом Минфин занял жесткую позицию, удовлетворив менее 10% спроса (на 6,5 млрд руб.). Средневзвешенная доходность составила 9,9% годовых.

«При наличии большого спроса Минфин не стал размещать много бумаг данного выпуска с премией по доходности, чтобы не оказывать давления на вторичный рынок»,— считает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

«Средняя премия составила 2 б. п. от уровня 9,88% годовых, который мы оценили как справедливый для дебютного размещения нового выпуска»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. По его оценке, всего было удовлетворено 54 заявки, при этом на крупнейшую из них пришлось почти 75% от объема размещения.

Итоги первого аукциона оказали заметное влияние на второй аукцион с более долгосрочными ОФЗ, которые в обычных условиях были бы менее популярными. Совокупный спрос на 14-летние гособлигации составил почти 88 млрд руб., на 40% превысив показатель первого в этом году аукциона по аналогичному выпуску. В итоге Минфин удовлетворил 95 заявок на 55,6 млрд руб. По данным Александра Ермака, на шесть крупнейших заявок (на 3–6,5 млрд руб.) пришлось почти 49% от объема размещения, а доля 15 менее крупных заявок (на 1–2 млрд руб.) превысила 35%. Средневзвешенная доходность по выпуску составила 10,47%, что предполагает премию ко вторичному рынку 6 б. п., что заметно ниже того, что Минфин предоставил инвесторам на предыдущем аналогичном аукционе (9 б. п.).

Совокупный спрос на двух аукционах превысил 153 млрд руб., что на 17–25% выше, чем спрос на предыдущих аукционах этого года на выпуски ОФЗ-ПД. Вместе с тем Минфин привлек всего 62 млрд руб., тогда как неделей ранее по аналогичным бумагам занял почти 71 млрд руб. Вместе с тем оставшиеся от погашения средства, как считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега, будут «так или иначе утилизированы на первичном и вторичном долговом рынке» и лишь в крайнем случае окажутся на депозитном аукционе ЦБ.

Даже с учетом активизации Минфина на втором аукционе темпы заимствований недостаточны для уверенного исполнения квартального плана (800 млрд руб.).

Для его реализации, по оценке Александра Ермака, эмитенту в оставшиеся аукционные дни нужно еженедельно привлекать около 74 млрд руб. еженедельно.

Вместе с тем аналитики не ждут изменения в тактике заимствований и считают, что в ближайшие месяцы ведомство продолжит предлагать инвесторам классические (с фиксированным купоном) и инфляционные ОФЗ. «Размещение флоатеров (облигации с плавающим купоном.— “Ъ”) Минфин может использовать во втором полугодии, когда сезонно растут расходы бюджета. Кроме того, во втором полугодии предстоит погашение ОФЗ на сумму свыше 400 млрд руб., что потребует аккумулирования дополнительной ликвидности»,— отмечает господин Монастыршин.

Виталий Гайдаев