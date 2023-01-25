Трагедия на перевале Дятлова может быть связана с неудачным запуском ракеты

Гибель девяти студентов Уральского политехнического института на перевале Дятлова 2 февраля 1959 года может быть связана с неудачным запуском ракеты Р-12. Об этом на пресс-конференции заявил исследователь трагедии Вадим Скибинский.

Он пояснил, что, по различным показаниям членов поисковых отрядов, следы погибших туристов начинались в 10-50 метров от палатки. Это могло быть связано с растаявшим около палатки снегом, из-за которых следов не было видно. Однако произошло это, по мнению исследователя, не из-за погодных условий, по техногенной причине.

Эксперт предположил, что на снег могло подействовать химическое вещество, однако для подобного результата потребовалось бы до 15 тонн «химии». Такой объем веществ мог спровоцировать неудачный запуск ракеты Р-12, оставивший туман азотной кислоты. По его словам, в январе-феврале из пос. Полярный было запущено шесть ракет, однако документальных подтверждений неудачного запуска даже одной из них нет.

Версия Вадима Скибинского может подтверждать показания другого эксперта – участника поисковых работ на перевале Дятлова, ведущего научного сотрудник ОАО ВНИИМТ Владислава Карелина. На пресс-конференции он заявил, что 17 февраля 1959 года в районе гибели туристов он и еще несколько человек наблюдали в воздухе движущийся «огненный шар».

«Какой-то неопознанный объект летел все время с юга на север, а затем, когда я уже его видел, он изменил направление и полетел с востока на запад. Значит, изменение траектории движения мог совершить только какой-то крылатый неопознанный объект. Это совершенно новый установленный факт. По нему можно поднимать вопрос об открытии нового уголовного дела», – отметил господин Карелин.

Напомним, в УрФУ планируют открыть мемориальную плиту в память о группе Дятлова, а также откроют виртуальный музей о данной трагедии.

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