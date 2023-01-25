Бывшему королю нашли американского выскочку

Первым соперником знаменитого британского супертяжеловеса Энтони Джошуа после двух подряд поражений от украинца Александра Усика и потери статуса короля категории станет очень любопытный боксер. Еще пару лет назад американец Джермейн Франклин дрался исключительно в провинциальных залах со слабыми бойцами и был никому не известен, но хорошее выступление в конце прошлого года в поединке против соотечественника Джошуа Диллиана Уайта позволило ему резко скакнуть вверх в рейтингах супертяжей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После двух подряд поражений от Александра Усика (слева) Энтони Джошуа придется доказывать в поединках с менее именитыми соперниками, что он по-прежнему достоин участия в топовых боях

Фото: Hassan Ammar / AP После двух подряд поражений от Александра Усика (слева) Энтони Джошуа придется доказывать в поединках с менее именитыми соперниками, что он по-прежнему достоин участия в топовых боях

Фото: Hassan Ammar / AP

О том, что достигнута договоренность о бое между Энтони Джошуа и Джермейном Франклином, сообщил ESPN. Формальный контракт на этот матч еще не подписан, но уже известно, что он состоится 1 апреля на лондонской О2 Arena. Информацию фактически подтвердил менеджер Франклина Дмитрий Салита. Он сказал, что рассчитывает на то, что договор по поводу боя будет подписан в ближайшее время, назвав своего клиента «бойцом мирового класса, который должен привезти домой большую победу».

На самом деле хедлайнером лондонского шоу будет, конечно, Энтони Джошуа. Этому выдающемуся боксеру в течение нескольких лет принадлежало неофициальное звание короля супертяжелой категории.

Джошуа лишился его вместе с тремя чемпионскими поясами — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) — после того, как столкнулся с перешедшим в его вес из первого тяжелого (до 90,7 кг) Александром Усиком. Украинец, который выглядел явным аутсайдером противостояния, нанес представлявшемуся почти неуязвимым британцу два подряд поражения — в 2021 и 2022 годах. Теперь Усик должен встретиться в поединке за титул абсолютного чемпиона мира с владельцем пояса Всемирного боксерского совета (WBC), еще одним британским бойцом Тайсоном Фьюри, а Энтони Джошуа придется в ожидании исхода грандиозного матча доказывать, что он по-прежнему остается достойной самых топовых событий фигурой.

В первом после катастрофы из двух осечек с Усиком бою Джошуа пересечется с крайне любопытным персонажем. Дмитрий Салита, описывая достоинства Джермейна Франклина — «быстрые руки, хороший подбородок», сравнил его с Энди Руисом. Руис — американский боксер, которому еще до появления в супертяжелом весе Усика удалось подпортить послужной список Джошуа. Казалось, не имея никаких шансов против находившегося на пике соперника, он нокаутировал британца в июне 2019 года в Нью-Йорке. Правда, из той ситуации Энтони Джошуа выкрутился: уже через полгода ему удалось взять у выскочки убедительный реванш.

Возможно, чисто стилистически Энди Руис и Джермейн Франклин отличаются друг от друга, но в смысле бэкграунда, восприятия публикой они точно здорово похожи.

Дело в том, что еще пару лет назад о Франклине не знал никто, кроме людей, которых в боксе интересует даже то, что происходит на далекой периферии. Американец, которому сейчас 29 лет, начал профессиональную карьеру еще в 2015 году, но до последнего времени она развивалась довольно специфическим образом. Дрался Франклин исключительно в малопрестижных провинциальных залах в США, часто — в маленьких городках и против оппонентов, чьи амбиции дальше этих залов не заходили.

Но, в конце концов, «рекорд» из 21 победы в 21 поединке вкупе с неплохим процентом выигрышей нокаутом (досрочно одержаны ровно две трети из них) убедили функционеров из профессионального бокса, что Джермейну Франклину можно доверить и выступление в бою по-настоящему заметном. Ради него он в конце ноября 2022 года отправился в Лондон. Там на Wembley Arena Франклин бился с соотечественником Джошуа Диллианом Уайтом. Уайта без оговорок причисляют к элите супертяжелой категории. Он претендовал на чемпионское звание, справлялся с классными бойцами, а уступал только безусловным суперзвездам — Тайсону Фьюри, Александру Поветкину, тому же Энтони Джошуа.

Между тем Джермейн Франклин, не обладавший опытом такого уровня боев, сумел доставить Диллиану Уайту кучу проблем. Тот в итоге взял верх по очкам, но на карте одного из трех судей значилась ничья. И такой бокс позволил Франклину моментально скакнуть вверх в рейтингах. В классификации лучших супертяжей ESPN он, например, занимает десятую позицию.

Алексей Доспехов