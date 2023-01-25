Госдума одобрила сбор геномной информации у всех подозреваемых

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых. Сейчас анализ ДНК берут только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

В рамках закона брать пробы будут у всех осужденных и подозреваемых, в том числе при административном аресте. Кроме того, Следственный комитет наделяют полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации, а функции по ее проведению перераспределят между органами государственной власти.

Законопроект внесли в Думу в ноябре 2020 года. Зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия») объяснял «Ъ», что подготовка ко второму чтению велась долго из-за согласования разных мнений насчет того, у кого нужно собирать геномную информацию. Второе чтение проект прошел вчера, 24 января. Представитель МВД Александр Авдейко считает законопроект «важным и долгожданным».

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Генетическое на память».

Лаура Кеффер