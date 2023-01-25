Песков: танки Abrams стоят дорого, но горят как остальные

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил последствия поставки Украине танков Abrams. По его словам, их стоимость «ляжет на плечи европейских налогоплательщиков». При этом пресс-секретарь в очередной раз повторил, что, несмотря на высокую стоимость танков, они «сгорят так же, как и все остальные».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танки Abrams

Фото: Ahn Young-joon / AP Танки Abrams

Фото: Ahn Young-joon / AP

«Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные, стоят они только очень дорого, и все это ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих. А скорее всего, с хорошими барышами»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

По информации Reuters, президент США Джо Байден объявит о поставках танков Abrams Киеву сегодня, 25 января. Отправка этих машин на Украину — условие, при котором Германия готова разблокировать передачу Киеву танков Leopard. ABC сообщал, что Вашингтон планирует поставить Украине от 30 до 50 танков Abrams, но на их передачу может уйти больше года.

Подробнее о танках для Украины читайте в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Милена Костерева