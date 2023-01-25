Роскачество проверит игрушки в виде Чебурашки

Роскачество проверит качество игрушек в виде Чебурашки, сообщила организация. Предварительный мониторинг показал, что после выхода в прокат одноименного фильма «рынок наводнили Чебурашки самого разного качества». По данным Роскачества, в основном это «обезличенные изделия китайского производства», и растет число негативных отзывов на такие изделия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрушки Чебурашки

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Игрушки Чебурашки

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В пресс-релизе организации уточняется, что среди ключевых опасений потребителей — использование некачественных материалов (игрушка быстро изнашивается), неприятный «химический» запах, производственный брак. Роскачество также проверит, соответствует ли качество высокой цене. Результаты исследования планируется представить во втором квартале.

Замглавы Роскачества Елена Саратцева заявила, что игрушки проверят, в частности, на выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие и «различные микробиологические показатели». «Также Роскачество оценит игрушки на прочность, устойчивость окраски, а также проверит наличие сертификатов соответствия. Закупка Чебурашек пройдет как на маркетплейсах, так и в офлайн-каналах»,— добавила она.

В декабре 2022 года Роскачество признало токсичными 89% игрушек Хаги Ваги. По результатам проверки у исследованных игрушек было зафиксировано превышение нормы содержания фенола, что может привести к аллергии и раздражению кожи ребенка. В том же месяце маркетплейсы начали убирать из продажи эти игрушки.

Лаура Кеффер