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Коммерсантъ FM
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Роскачество запретило продавать игрушки Хагги Вагги

Российские интернет-магазины и маркетплейсы получили распоряжение Роскачества, в соответствии с которым запрещается продажа мягконабивных игрушек Хагги Вагги. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ранее Роскачество признало игрушки токсичными и зафиксировало превышение фенола в составе 89% образцов.

Фото: страница Цирка Барнео в VK

Фото: страница Цирка Барнео в VK

В заявлении Роскачества отмечается, что Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «СберМегаМаркет» удалили карточки товаров с игрушками Хагги Вагги. Из каталогов маркетплейсов также были исключены ссылки с предложениями о покупке товара.

Интернет-магазины «Азбука детства» и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента, карточки товаров скрыты на сайте и к продаже более не допускаются, следует из сообщения Роскачества.

Однако, как убедился «Ъ», на сайте Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «СберМегаМаркет» игрушки пока доступны к покупке, а их карточки представлены на сайтах маркетплейсов. При этом в онлайн-магазинах «Азбука детства» и Elmers-mama игрушки Хагги Вагги отсутствуют.

20 декабря заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева представила результаты экспертизы игрушек, из материалов которой следовало, что у 89% исследованных образцов зафиксировано превышение нормы содержания фенола, у 67% игрушек отсутствовала какая-либо информация о производителе, в том числе сертификат. У 48% изделий зафиксировано превышение по показателю «индекс токсичности», у 50% — нарушения по внешнему виду.

Милена Костерева

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