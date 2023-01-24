Создатели «Смешариков» предупредили о скором истечении лицензий на программы для анимации

Сроки действия лицензий на западные программы для создания анимации истекут летом 2023 года, в связи с чем российская мультипликационная индустрия может столкнуться с трудностями при продолжении работы. Так считает Юлия Немчина, управляющий директор группы компаний «Рики» (создает «Смешариков», «Фиксиков», «Малышариков» и другие проекты).

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Юлия Немчина

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Давайте признаем, в нашей индустрии нет ни одной компании, которая бы не сидела на международных программах. Пока мы продолжаем работу на старых лицензиях, они будут действовать до лета. Дальше остается только надеяться, что совместная работа с профильным Министерством цифрового развития поможет найти новые решения»,— рассказала госпожа Немчина в интервью РБК.

Она также отметила, что парка техники, которым сейчас располагает «Рики», хватит максимум на три года. Управляющий директор группы пожаловалась на усложнение процесса реализации прав на контент за рубежом, на сокращение международных сделок до 25-30% и приостановку переговоров с рядом зарубежных партнеров.

Летом киностудия «Ленфильм» выпустила отчет, в котором говорилось, что компания не смогла перейти на российское кинооборудование, поскольку оно не представлено на рынке. 25 ноября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Россия достигла «цифрового суверенитета».

О работе «Рики» в новых условиях — в интервью Юлии Немчиной «Ъ».

Андрей Сапожников