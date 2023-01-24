Президент Финляндии сообщил о готовности поставлять танки Украине и обучать ВСУ

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна готова поставлять танки Украине и обучать ВСУ их использованию. По его словам, это позволит создать в Европе большое танковое подразделение для Украины. О каких танках идет речь, президент не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саули Ниинистё (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Reuters Саули Ниинистё (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Взять один танк тут, другой там — этого недостаточно. Нужно создавать мощное подразделение в Европе, мы обсуждаем возможность создания такого подразделения. Мы со стороны Финляндии рассматриваем варианты участия. Хочу сказать, что мы можем проводить обучение украинских военных»,— сказал Саули Ниинистё в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фрагмент выступления опубликован в Telegram-канале украинского президента.

Обучение украинских военных проходит в Германии, Польше, Великобритании. Обучение ВСУ стартовало в рамках военной миссии Евросоюза, согласованной в октябре 2022 года. Ранее сегодня, 24 января, Минобороны Германии рекомендовало странам, готовым к развертыванию танков Leopard 2, начинать обучение ВСУ их использованию.

Подробнее о танках для Украины — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Лусине Баласян