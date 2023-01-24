Проект о самозапрете на получение кредитов готовятся внести в Госдуму

Законопроект, позволяющий через портал «Госуслуги» установить запрет на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, сообщил Центробанк (ЦБ). Документ готовится к внесению в Госдуму. Сроки внесения регулятор не назвал.

О подготовке проекта ЦБ сообщил в июне 2022 года. Власти рассчитывают, что благодаря этому механизму граждане смогут избежать ситуаций, когда мошенники оформляют кредит или заем на их имена. «Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу»,— сообщили «РИА Новости» в ЦБ.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков сказал, что банки «концептуально согласны» с инициативой. Он уточнил, что для ее реализации нужно будет внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите. «Граждане смогут, зайдя на "Госуслуги", выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на «Госуслугах" автоматически будет попадать в бюро кредитных историй»,— добавил он.

По задумке, самозапрет нужно будет вносить в свою кредитную историю. Ее перед выдачей кредита будут проверять банки и микрофинансовые организации. Участники финансового рынка говорили, что в целом инициативу поддерживают.

Подробности — в материале «Ъ» «В средствах весьма самоограничен».

Лаура Кеффер