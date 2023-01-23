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Главные новости за 23 января. Кубань, Крым, Адыгея

Правительство РФ сократило на 27,4 млрд руб. финансирование строительства Южного обхода Краснодара. Деньги будут выделены только на его проектирование — 1,5 млрд руб. вместо 28,9 млрд руб.

В Краснодаре рядом с Всесвятским кладбищем построят восьмиэтажный административно-деловой центр. Общая площадь застройки составит более 13,7 тыс. кв. м.

Прокуратура Усть-Лабинского района начала проверку обстоятельств инцидента с избиением школьника ремнем учителем информатики.

В Сочи эксгумировали тело Семена Ганьшина, который, предположительно, умер после задержания полицией.

Лайнер Astoria Grande, столкнувшийся на прошлой неделе с причалом порта Амасра, возобновит туры из Сочи в Турцию с 29 апреля.

В Краснодаре завершили ремонт испорченных лифтов в подземных переходах на улицах Петра Метальникова и Московской. Их установили в конце прошлого года, но на прошлой неделе неизвестные сломали и изгадили подъемники.

В Краснодарском крае в 2023 году введут в эксплуатацию 50 новых гостиниц и отелей общей вместимостью 1 тыс. номеров. Среди самых крупных проектов — отельный комплекс «Город Mira» в Анапе на 600 номеров.

В Краснодарском крае в декабре инфляция составила 11%. Это на 0,9% ниже, чем в целом по России. На замедление роста цен в регионе повлияло сокращение издержек производителей и расширение предложения на некоторых товарных рынках.

В Белогорском районе Крыма среди коров в одном из фермерских хозяйств произошла вспышка заболевания бруцеллезом. В итоге заразились девять человек.

На бывшего руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации Усть-Лабинского района возбуждено уголовное дело. Его подозревают в незаконной выдаче разрешения на строительство очистных сооружений.

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