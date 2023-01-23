В Краснодаре починили испорченные лифты в переходах на улицах Московской и Петра Метальникова

В Краснодаре завершили ремонтные работы испорченных лифтов в подземных переходах на улицах Петра Метальникова и Московской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В конце прошлого года в Ростехнадзоре поставили на учет четыре новых лифта по указанным улицам. На прошлой неделе подъемники испортили: порезали пленку, в которую было завернуто оборудование, подожгли вентиляционные выходы и воспользовались лифтами в качестве отхожего места. В результате этих действий в подъемниках сломался электропривод.

По поручению главы города Евгения Наумова в подземных переходах установят видеокамеры для привлечения вандалов к ответственности.

Анастасия Донскова

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