В Сочи эксгумировали тело Семена Ганьшина, который, предположительно, умер после задержания полицией

Юрист краснодарского филиала «Команды против пыток»* Роман Веретенников сообщил SOCHI1.RU, что правозащитникам удалось добиться эксгумации тела Семена Ганьшина. Процедуру провели вчера при участии следователя.

Как сообщает портал, жительница курортной столицы России Ирина Ганьшина обратилась к юристам с заявлением. По словам женщины, в июле 2021 года ее сын вышел из дома и не вернулся. Через три дня Ирина обратилась в ОВД Центрального района Сочи, где узнала, что Семен Ганьшин задержан и его ждет суд. Увидеться с сыном матери не позволили, но передачу приняли.

Через несколько дней женщина снова обратилась в полицию. Ей сообщили, что Семена не задерживали, а нашли мертвым недалеко от дома. Тело сына матери не показали, объяснив это тем, что оно разложилось. Личность установили по отпечаткам пальцев. Семена похоронили в закрытом гробу, и у женщины остались сомнения, что это тело ее сына.

Ирина безрезультатно обращалась в Следственный комитет, в прокуратуру Центрального района. Ситуация изменилась после встречи Романа Веретенникова с главой регионального СКР Андреем Масловым. Следователи признали, что необходимо установить личность человека, которого похоронила Ирина Ганьшина.

«У нас была информация, что рост тела при судебно-медицинской экспертизе был 189 сантиметров, что на 15 см больше роста Ганьшина. Плюс эксперт не описал ни одной татуировки, а у Ганьшина они были. А это обязательно при экспертизе трупов, которые поступают как неизвестные»,— поясняет Роман Веретенников SOCHI1.RU. Он добавляет, что добиться процедуры эксгумации всегда очень сложно. За последние несколько лет в Сочи это второй случай.

*Минюст РФ 10 июня прошлого года включил «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Сразу после этого организация сменила название на «Команда против пыток».

Маргарита Синкевич

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