На Кубани в декабре уровень инфляции снизился до 11%

В Краснодарском крае в декабре инфляция составила 11%. Это на 0,9% ниже, чем в целом по России. На замедление роста цен в регионе повлияло сокращение издержек производителей и расширение предложения на некоторых товарных рынках, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

В декабре на Кубани по сравнению с тем же месяцем 2021 года подешевели телевизоры, планшеты, смартфоны и кухонные плиты. Кроме того, замедлился рост цен на холодильники, стиральные машины и пылесосы. Причиной этому стали переориентация компаний на альтернативных поставщиков, налаживание логистических цепочек и сдержанный спрос.

Скорость роста цен замедлилась и на продукты. В годовом выражении в декабре подешевела свинина, а также медленнее, чем в ноябре, дорожала говядина. Меньшими темпами увеличивалась стоимость муки, причем как на Кубани, так и в целом по стране.

«В результате снизились издержки производителей, медленнее стали дорожать макаронные и хлебобулочные изделия. Кроме того, в декабре продолжился тренд на снижение годового роста цен на колбасу, молоко, сметану, творог и сливочное масло»,— отметила начальник экономического управления Южного ГУ Банка России Елена Кравченко.

При этом в регионе ускорился темп прироста цен на услуги. Основная причина — индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которую провели в декабре вместо плановой — в июле 2023 года. Из-за этого в годовом выражении ускорился рост цен на отопление, электроэнергию, газ и водоснабжение.

В ноябре годовая инфляция на Кубани составила 11,1%. Как отмечали в пресс-службе администрации региона, за счет активного развития сельского хозяйства и внутреннего туризма в 2022 году край пострадал от санкций не так сильно, как многие другие регионы.

Татьяна Ручкина

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