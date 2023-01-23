Экс-главу управления архитектуры Усть-Лабинского района подозревают в превышении полномочий

На бывшего руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Усть-Лабинского района возбуждено уголовное дело. Его подозревают в незаконной выдаче разрешения на строительство очистных сооружений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Бывший руководитель управления нарушил требования территориального планирования поселения и выдал хозяйствующему субъекту разрешение на строительство очистных сооружений на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Это привело к тому, что дальнейшая эксплуатация объекта, возведенного по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)», стала невозможна. В итоге федеральному бюджету был нанесен ущерб в 64 млн руб.

Нарушения были выявлены прокуратурой Усть-Лабинского района при проверке соблюдения требований градостроительного законодательства. По материалам ведомства Усть-Лабинское межрайонное следственное управление СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило в отношении бывшего муниципального служащего уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Татьяна Ручкина

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