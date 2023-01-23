В Краснодаре рядом с кладбищем построят восьмиэтажный деловой центр

Восьмиэтажный административно-деловой центр появится в центре краевой столицы рядом с Всесвятским кладбищем. Об этом сообщает РБК Юг.

Коммерческий директор застройщика ООО «Доминион-Юг» Вячеслав Шпынов рассказал изданию, что объект, строительство которого началось прошлой весной, возведут до конца 2023 года. Он займет два участка на улице Рашпилевской, 175 и 177. Площадь застройки превышает 13,7 тыс. кв. м.

Началу строительства делового центра предшествовало несколько судебных разбирательств. Так, еще в 2017 году компания «Доминион-Юг» обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием признать незаконным отказ в разрешении на строительство и выиграла дело. Однако решение было успешно обжаловано в кассационном суде. В 2019 году компания «Доминион-Юг» снова обратилась в арбитраж с требованием пересмотреть отказ в выдаче разрешения, но застройщику в исковых требованиях отказали. Впоследствии «Доминион-Юг» все же удалось победить в апелляционной и кассационной инстанциях. Кроме того, мэрия требовала от застройщика снизить этажность объекта. Тем не менее компании удалось получить разрешение на строительство 8-этажного здания, сообщает РБК Юг.

Маргарита Синкевич

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