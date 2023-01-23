Девять жителей Крыма заразились бруцеллезом после вспышки заболевания у коров

В Белогорском районе Крыма среди коров в одном из фермерских хозяйств произошла вспышка заболевания бруцеллезом. В итоге заразились девять человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Госкомитета ветеринарии республики Валерия Иванова.

По его словам, первый случай бруцеллеза был выявлен у фермера одного из хозяйств 12 декабря. Все выявленные 130 заболевших животных были уничтожены. Аналогичные меры приняли в соседнем хозяйстве.

«Это одно фермерское хозяйство, и мы понимали, что, возможно, заболевание перебросилось на соседнюю ферму буквально через дорогу — на другое хозяйство. Провели совместно с Россельхознадзором исследование, было выявлено еще девять заболевших животных, которые тоже уже умерщвлены»,— отметил Валерий Иванов.

Он подчеркнул, что все зараженные коровы были завезены в Крым из другого региона. В республике бруцеллеза не было уже 20 лет, поэтому заразить животных было некому. В районе продолжают выявлять возможное распространение инфекции.

Бруцеллез — зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма человека, сопровождающееся лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем и особенно часто опорно-двигательного аппарата.

Татьяна Ручкина

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