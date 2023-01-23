На Кубани в 2023 году в эксплуатацию введут 50 новых гостиниц

В Краснодарском крае в 2023 году введут в эксплуатацию 50 новых гостиниц и отелей общей вместимостью 1 тыс. номеров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство курортов и туризма региона.

«Среди наиболее крупных объектов, которые запланированы к вводу в эксплуатацию — отель Abrau Light в Новороссийске на более чем 100 номеров, и "Город mira" в Анапе на 600 номеров», — цитирует издание сообщение представителя министерства.

Годом ранее в крае заработали 28 новых объектов санаторно-курортного комплекса, рассчитанные в общей сложности на 1 тыс. номеров. Наиболее востребованы в регионе отели, работающее по системе «все включено». В низкий сезон их заполняемость выше средней по краю на 15%, в высокий на 20%.

В 2022 году Краснодарский край посетили 17,4 млн человек, несмотря на осложненную транспортную ситуацию, вызванную временным ограничением полетов в трех аэропортах Кубани: в Анапе, Краснодаре и Геленджике. Годом ранее показатель достиг 16,2 млн человек. В регионе до 2030 года турпоток планируют увеличить за счет повышения уровня обслуживания до 22 млн человек в год.

Анастасия Донскова

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